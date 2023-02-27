Больше 100 свалок нашли на территории Хабаровского края Фото: Управление Россельхознадзора по хабаровскому краю

За последние пять лет специалисты Россельхознадзора нашли 112 свалок с отходами промышленного производства. Из года в год специалисты принимают всевозможные меры, чтобы обнаружить и ликвидировать несанкционированные места скопления мусора.

- Находить несанкционированные свалки сотрудникам Управления помогают, в том числе, общедоступные сервисы в интернете. К примеру, космическая съемка, на которой в деталях можно рассмотреть ландшафт, мусорные пятна прекрасно видны на спутниковых снимках. Далее следуют выезд на место и фиксация нарушения, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Найденные с 2017 года свалки заняли площадь больше 1,29 гектара. Владельцам участков объявили 19 предостережений, выдали четыре предписания об устранения нарушений. К ответственности привлекли семь юридических и должностных лиц. Сумма штрафов превысила 775 тысяч рублей. Устранить удалось 82 свалки площадью 0,92 гектара. Участки сельскохозяйственного назначения, на которых находились четыре свалки, перевели в другие категории земель.

На постоянном контроле Управления находится ликвидация 23 свалок на площади 0,311 гектара.

Эксперты напоминают, что свалки могут привести к печальным последствиям. Это не только ухудшение состояние почвы, но и размножение грызунов – переносчиков вредных заболеваний. Кроме того, мусор может загореться, выбросив в атмосферу токсины. А еще он приводит к выделению метана и тяжелых металлов.

Ответственность за свалки на сельскохозяйственных землях лежит на их владельцах. Обычные жители заплатят штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностные лица – от 50 до 100 тысяч рублей. Самый большой штраф у юрдиц – от 400 до 700 тысяч рублей.

А если выяснится, что свалка негативно отразилась на почве, то обладателям земель придется ее восстановить, чтобы потом здесь можно было заниматься сельским хозяйством. Также владелец возместит вред материально.

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