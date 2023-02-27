Начальника почты оштрафовали за срыв доставки в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

Начальник охотского филиала «Почты России» заплатил штраф за срыв сроков доставки извещений. Об этом сообщают в Управлении службы судебных приставов Хабаровского края.

Несколько нарушений нашли специалисты Охотского района. Против начальника отделения почты составили четыре протокола за нарушение сроков и порядка доставки судебных извещений.

По информации Управления, сообщить суду о том, что уведомление проведено соответствующим образом, нужно семь дней. Этот срок и нарушили сотрудники почты. За них пришлось отвечать начальству.

Руководитель филиала вину признал по всем случаям. По каждому из них суд назначил ему штраф в 500 рублей. Итого начальник заплатил за нарушение две тысячи рублей.

К слову, в прошлом году в Хабаровском крае и ЕАО приставы составили 446 таких протоколов.

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