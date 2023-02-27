Омич до смерти забил ножом жительницу Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурске прошел суд над 25-летним жителем Омской области. Он признан виновным в убийстве хабаровчанки.

Преступление молодой человек совершил в ноябре прошлого года. Он приехал в край на заработки и познакомился с 23-летней жительницей пгт Эльбан. В конце месяца пара вместе выпивала. Произошла ссора. Вахтовик ударил девушку кухонным ножом – эксперты насчитали минимум 29 ударов по разным частям тела. Женщина умерла на месте. У нее остались маленькие дети.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд также удовлетворил иск прокурора. Маленьким детям хабаровчанки мужчина заплатит два миллиона рублей.

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