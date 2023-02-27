Арендное жилье для работников ОПК готовы строить в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арендное жилье для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса планируют строить в Хабаровском крае. Это направление, которое нужно развивать в первую очередь. Об этом в послании Федеральному собранию сказал Владимир Путин. Он поручил укрепить гарантии для кадров в этой отрасли.

Президент предложил предоставить этим специалистам льготное арендное жилье. Большую часть платы за квартиры на себя возьмет государство.

Несколько таких предприятий есть и в Хабаровском крае, поэтому для региона эта тема имеет важное значение. По словам Михаила Дегтярева, развитие этой отрасли поможет привлечь специалистов.

- Гарантируем компенсировать из средств краевого бюджета 30 процентов расходов. Возмещение оставшейся доли затрат пойдет за счет федерального центра, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Глава региона также добавил, что в Хабаровском крае для застройщиков арендного жилья ввели нулевую ставку налога на имущество. Такая практика есть не во многих регионах России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава российского минстроя отметил работу Магаданской области

Регион закончил расселять людей из аварийного жилья (подробнее)

Жилищные сертификаты на покупку квартир для детей-сирот хотят ввести в Магаданской области

Возможности покупки жилья планируют расширить (подробнее)

Арендное жилье будут строить в Хабаровском крае

Власти региона поддержат эту сферу (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.