Арендное жилье для работников ОПК готовы строить в Хабаровском крае
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Арендное жилье для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса планируют строить в Хабаровском крае. Это направление, которое нужно развивать в первую очередь. Об этом в послании Федеральному собранию сказал Владимир Путин. Он поручил укрепить гарантии для кадров в этой отрасли.
Президент предложил предоставить этим специалистам льготное арендное жилье. Большую часть платы за квартиры на себя возьмет государство.
Несколько таких предприятий есть и в Хабаровском крае, поэтому для региона эта тема имеет важное значение. По словам Михаила Дегтярева, развитие этой отрасли поможет привлечь специалистов.
- Гарантируем компенсировать из средств краевого бюджета 30 процентов расходов. Возмещение оставшейся доли затрат пойдет за счет федерального центра, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.
Глава региона также добавил, что в Хабаровском крае для застройщиков арендного жилья ввели нулевую ставку налога на имущество. Такая практика есть не во многих регионах России.
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