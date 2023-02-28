Выжил только ребенок: иномарка разбилась дерево в Комсомольске

Женщина погибла, а ребенок пострадал при аварии в Комсомольске-на-Амуре Фото: ОГИБДД по Комсомольску

Жуткая картина предстала перед глазами сотрудников ГИБДД, которые приехали на вызов очевидцев в район дома №15 на Почтовой улице. Примерно в 10:40 «Ниссан Примера», за рулем которого находилась 28-летняя женщина, двигался со стороны Урожайной в направлении к Брусничной, когда водитель потеряла управление и вылетела на обочину. Машина на полном ходу протаранила дерево и с лязгом остановилась.

- С травмами в больницу доставлен 10-летний пассажир. Ребенок сидел на заднем сидении и был пристегнут ремнем, что позволило ему избежать более тяжелых травм. К сожалению, женщина погибла до приезда скорой помощи, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

На место аварии прибыла следственно-оперативная группа для выяснения всех причин и обстоятельств аварии.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим, быть внимательными и осторожными за рулем.

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