Технопарк «Амур» в составе межвузовского кампуса станет центром инноваций в Хабаровске Фото: ТОГУ

В Хабаровском крае рассмотрели проект строительства технопарка «Амур», который будет располагаться на базе межвузовского кампуса в краевой столице. По итогам госэкспертизы было выдано положительное заключение на строительство объекта.

Технопарк «Амур» станет якорным объектом межвузовского кампуса на базе ТОГУ и ХГУЭП. В 2022 году заявка региона победила в конкурсном отборе проектов студенческих кампусов, которые будут построены при поддержке федерального бюджета на условиях государственно-частного партнерства.

Основные направления работы технопарка «Амур» станут разработка программного обеспечение, информационные технологии и другие инновационные проекты. Его объекты будут построены в границах улицы Воронежской в Хабаровске. Технопарк займет территорию площадью в 51 тысячу квадратных метров.

Напомним, уже в марте 2023 года концепция хабаровского межвузовского кампуса будет представлена к рассмотрению на федеральном уровне.

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