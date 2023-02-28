Отдала три миллиона ради дивидендов: хабаровчанка потеряла кучу денег, поверив рекламе

Женщина лишилась трех миллионов рублей из-за доверчивости в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30-летняя жительница Хабаровска наткнулась на рекламу в соцсетях. Сообщение сразу привлекло ее внимание. Предложение было слишком заманчивым – нужно было вложить деньги и получать с них пассивный доход.

Женщина перешла по ссылке из рекламного сообщения. Она попала на брокерскую платформу, зарегистрировалась на ней и пополнила счет. Начинать «фриланс-карьеру» хабаровчанка решила сразу с кругленькой суммы. Она внесла на лицевой счет три миллиона рублей.

- Спустя полтора месяца женщина решила вывести денежные средства обратно, но счет оказался заблокирован, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. Правоохранители завели уголовное дело и приступили к расследованию. Максимальное наказание за мошенничество в крупном размере – лишение свободы на срок до шести лет.

Случаи мошенничества в последнее время регистрируют все чаще. Совсем недавно виртуальный «ухажер» обманул пенсионерку на 500 тысяч рублей, а житель Магадана потерял деньги, пытаясь продать ноутбук и смартфон.

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