Следственный комитет Биробиджана проверит сообщение о нападении собаки на женщину

Следственный комитет Биробиджана организовал проверку из-за нападения собаки на женщину Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

27 февраля в СМИ появилась информация о том, что на жительницу Биробиджана напала бездомная собака. Женщине повезло – от встречи с агрессивным животным у нее осталось только несколько царапин. В целом ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Следственный отдел инициировал проверку по признакам преступления по статье «Халатность», - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В ходе проверки следователи проверят, какие меры предпринимают местные власти, чтобы обезопасить людей от нападения бездомных животных. Если будут обнаружены нарушения, виновных привлекут к ответственности.

Напомним, недавно в ЕАО суд обязал администрацию Ленинского района выплатить 50 тысяч рублей компенсации ребенку, на которого напала бездомная собака. Девочка выносила мусор, когда пес набросился на нее и вцепился зубами в ногу.

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