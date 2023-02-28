В Хабаровске объявлен набор матросов-спасателей на службу Фото: Администрация Хабаровска

Чтобы обеспечить безопасность хабаровчан в прибрежных районах, летом в городе открывают посты охраны. Матросы-спасатели дежурят у водоемов, следят за поведением людей у воды.

- С 25 мая по 31 августа будет организована работа четырех спасательных постов в местах массового отдыха горожан: в районе базы «Дельфин», заводов «Амуркабель» и «Дальдизель», на набережной имени Невельского, - рассказали в администрации Хабаровска.

В городе открыт набор на должность матрос-спасатель. Все желающие могут подать заявки уже сейчас, так как в ближайшее время начнется обучение сотрудников.

Соискателям предлагают комфортные условия труда. График работы – два через два с 10:00 до 20:00. Зарплата варьируется от 20 до 24 тысяч рублей в месяц. Кандидат на должность должен быть старше 18 лет и уметь плавать.

За подробной информацией о вакансии можно обратиться в МКУ «Центр проведения спасательных работ» по телефону 30-64-17.

Напомним, в 2022 году на службу в качестве матроса-спасателя поступила хабаровчанка. Это редкость, когда на такую должность берут женщину. Она рассказала, как жители реагируют на необычный выбор профессии.

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