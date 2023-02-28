Больше тысячи тонн грузов прошло через пункт пропуска «Покровка» в 2023 году Фото: минтранс Хабаровского края

Итоги работы пункта пропуска «Покровка» за зиму подвели в региональном минтрансе. В январе 2023 года комиссия приняла понтонную переправу, а по результатам Координационного совета принято решение о возобновлении работы пункта, который был временно закрыт за зимний период. Движение грузовых машин началось 11 января. За полтора месяца работы, через пункт пропуска госграницу пересекли около 70 фур.

- За это время было перевезено больше тысячи тонн грузов в двух направлениях, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

В ведомстве напомнили, что процедура оформления грузовика на «Покровке» занимает около 50 минут. Работает пункт пропуска шесть дней в неделю – с понедельника по субботу.

Напомним, в конце 2022 года депутаты Хабаровского края приняли участие в видеоконференции, на которой обсудили сотрудничество региона с Китаем. По их мнению, вернуть взаимный грузооборот к допандемийному уровню и нарастить его поможет повышение загрузки пункта пропуска «Покровка - Жаохэ».

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