3D-экскурсия «Хабаровский Гайдар» проходит в детской библиотеке Фото: Администрация Хабаровска

Жители краевой столицы могут посетить уникальную 3D-экскурсию «Хабаровский Гайдар», которую организовали в детской библиотеке. Посетителей ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с писателем Аркадием Гайдаром. Экскурсия проходит в формате виртуального тура. Хабаровчане смогут узнать, что связывает выдающегося автора с городом, используя функцию аудиогида на своем смартфоне.

- С 1951 года библиотека носит имя писателя, выполняя важнейшую задачу – сохранение культурной памяти. За долгие годы накоплен уникальный материал по творчеству Аркадия Гайдара, в котором особое место занимает дальневосточный период, – сказала Наталья Минорская, замдиректора по основной работе МБУК «ЦСДБ Хабаровска».

Онлайн-экскурсия доступна и на официальном сайте детской библиотеки имени Гайдара.

Напомним, в этом году пройдет модернизация учреждения. Библиотеку сделают модельной. На обновление будет выделено 18 миллионов рублей. За эти деньги закупят новое оборудование, мебель, пополнят книжный фонд.

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