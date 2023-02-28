Снежный циклон задержится в Хабаровском крае 1 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Хабаровске 1 марта даже не намекнет на приход весны. В краевой столице, как и во всем регионе, будет холодно и ветрено. На части территорий продолжатся осадки, а на дорогах будет скользко.

В среду в Хабаровске ожидается снег. Небольшие осадки пройдут ночью, но уже днем, по прогнозам синоптиков, немного распогодится. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до отметок 11-13 градусов ниже ноля. Днем столбик термометра покажет от -4 до -6.

На южных территориях края местами пройдет небольшой снег. На дорогах возможен гололед. Порывы ветра будут доходить до 13 метров в секунду. Ночью температура упадет от -11 до -16, а днем будет от -1 до -6 градусов.

В центре региона 1 марта также будет снежно. Температура воздуха днем составит от -2 до -13. Под лучами солнца снег будет понемногу таять, из-за чего на дорогах может быть скользко. Ночью температура будет от -11 до -28. Скорость ветра составит 4-14 метров в секунду.

В северных районах существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет доходить до 4-12 метров в секунду, а на побережье сила порывов достигнет 20 метров. Ночью градусник покажет от -21 до -27, а днем будет от -6 до -19 градусов.

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