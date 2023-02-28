«Учителя года – 2023» выберут в Хабаровском крае Фото: минобрнауки Хабаровского края

Меньше чем через две недели начнется прием заявок на краевой этап конкурса «Учитель года – 2023». Его победители смогут принять участие во Всероссийском туре. Документы будут принимать с 131 по 18 марта. В 2023 году можно будет подать заявки через официальный портал конкурса - http://teacher27.ru/. Здесь же будут публиковаться новости о мероприятии, информация о победителя прошлогодних конкурсов. На портале будет идти прямая трансляция во время церемонии награждения победителей.

- В этом году выберут лучших педагогов в шести номинациях: «Лучший учитель года», «Лучший учитель-дефектолог года», «Лучший учитель родного языка года», «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ года», «Лучший воспитатель года», «Лучший педагог-психолог года», - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

С 20 марта стартует заочный тур конкурса. Участники презентуют медиавизитки и собственные интернет-ресурсы. Очный этап начнется 11 апреля. Он предполагает проведение мастер-классов, классных часов, уроков и других мероприятий. Финалисты смогут выступить на пресс-конференции министром образования и науки края Викторией Хлебниковой.

Победитель получит статуэтку «Хрустальный пеликан» и премию в 100 тысяч рублей. Он представит регион на всероссийском этапе конкурса. Лучших педагогов в разных номинациях также ждет приз в 50 тысяч рублей, а лауреаты получат по 25 тысяч.

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