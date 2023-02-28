Это не мое, а в подарок: мужчина может попасть в колонию из-за запрещенных презентов в Хабаровском крае

Амурчанина осудят за сбыт наркотиков в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровском крае осудят 48-летнего амурчанина. Мужчина обвиняется в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.
В октябре 2021 года мужчина привез в регион 318,18 грамма наркотиков, которые подарил знакомому из села Федосеевка.
- В апреле 2022 года аналогичном способом осуществил сбыт этому же знакомому 1 195 грамм наркотического средства, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
В следственном комитете Хабаровского края уточнили, что запрещенное вещество он приготовил сам.
Мужчине предъявили обвинение. Расследование дела закончено, его направили в суд. По закону амурчанину может грозить 20 лет лишения свободы.
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