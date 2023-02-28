Не смогли достать из огненной ловушки: мужчина погиб при пожаре в ЕАО

Соседи не успели спасти мужчину из пожара в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Утром жители села Благословенное проснулись от запаха гари и яркого мерцания за окном, которые исходили от небольшого деревянного дома по соседству. Люди пришли в ужас – здание было охвачено огнем. Но больший шок их ожидал позже.

Сельчане выбежали на улицу и попытались попасть внутрь дома. Они были почти уверены – жильцы остались внутри. Но пламя полностью заблокировало вход в постройку. Испуганные, они вызвали пожарных.

Вызов поступил на пульт спасательной службы 28 февраля в 4:51. Расчеты сразу выехали на место ЧП. У них ушло несколько часов, чтобы унять огонь. Когда спасатели приступили к разбору и проливке конструкций, они нашли тело мужчины, который погиб при пожаре. К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установит причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, всего несколько дней назад произошел похожий случай на Колыме. Девушка погибла во время пожара в собственной квартире.

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