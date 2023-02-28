Больше 330 автобусов заменят в Хабаровске до 2025 года Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялась встреча с депутатами гордумы под руководством мэра Сергея Кравчука. Основная тема на повестке – развитие общественного транспорта в краевой столице.

- За 2022 год из городского бюджета было выделено 70 миллионов рублей на покупку спецоборудования для СВО. Несмотря на такие расходы, мы продолжили все муниципальные программы. Обязательства перед хабаровчанами мы выполнили. Сейчас наша задача – улучшить качество муниципальных услуг. В частности речь идет и про транспортное обслуживание, – сказал Сергей Кравчук, обращаясь к депутатам.

Главе города доложили о нехватке водителей троллейбусов и трамваев. Чтобы восполнить кадровый дефицит, в 2022 году запустили профильные обучающие курсы. Сейчас также проводится работа по обновлению машин на городских маршрутах. Цель – чтобы вся пассажирская техника была не старше 10 лет. В этом году планируется обновить 72 автобуса, в 2024-м – 77 машина, а в 2025 году – 183 машины.

Также участники встречи обсудили вопрос создания комфортных условий для работы водителей и кондукторов. Особенного внимания требует вопрос с обустройством туалетов на конечных остановках и точек общепита. Выслушав все замечания депутатов, Сергей Кравчук предложил им составить план мероприятий по улучшению качества работы общественного транспорта по всем параметрам, начиная от санитарного и технического состояния, заканчивая сферой обслуживания.

Напомним, недавно стало известно, что уже в 2024 году в Хабаровском крае будет запушено производство автобусов.

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