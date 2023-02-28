Форум для студентов строительных специальностей начался в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае 28 февраля начался форум «Молодой специалист – строитель будущего» для студентов строительных направлений. Мероприятие проходит в Тихоокеанском государственной университете. В нем принимают участие 450 студентов колледжей и вузов Хабаровского края.

По словам Керима Сунгурова, председателя правительства региона по вопросам строительства, число заявок на строительные вакансии в 26 раз больше, чем количество безработных.

- Это значит, что отрасль испытывает кадровый голод. Поэтому министерство строительства края проводит форум, чтобы рассказать и показать будущим специалистам, чем привлекательна строительная сфера в нашем регионе, - сказал Керим Сунгуров.

Он также напомнил, что Михаил Дегтярев поставил задачу нарастить темпы строительства и ввода жилья. Так, в этом году планируется ввести минимум 450 тысяч квадратных метров. Строить будут на новых участках, и к 2025 году число квадратных метров хотят увеличить до миллиона. Кроме этого, в регионе идет работа над проектами «Дальневосточный квартал» и «Дом дальневосточника».

Кроме того, у властей есть задачи – цифровизация строительного комплекса, воплощение в жизнь мастер-плана Хабаровска. И для всего этого нужны кадры, с каждым годом все больше. Поэтому важно наладить взаимодействие подрядчиков с профильными ссузами.

Александр Моор, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики, анонсировал на форуме конкурс «Лидеры строительной отрасли РФ». Он проводится уже третий раз. Это соревнование призвано формировать управленцев нового формата в строительной сфере.

Во время мероприятия проходят круглые столы. Так, на одном из них поговорят о положительном образе строителя и гибких навыках для профессии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Строительство домов для расселения аварийного фонда заканчивается в Бикине

В городе также обновляют систему водоснабжения (подробнее)

Получить разрешение на строительство станет проще в Хабаровском крае

Застройщики предложили оптимизировать процесс оформления бумаг (подробнее)

Детский медицинский комплекс в Комсомольске-на-Амуре достроят в 2024 году

Олег Сутурин рассказал, как обстоят дела с введением объекта в эксплуатацию (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.