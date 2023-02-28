Крыши от сосулек чистят альпинисты в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске идет усиленная работа по избавлению крыш домов от сосулек. С ними борются не только дворники, но и альпинисты. Специалисты трудятся по заявкам от управляющих компаний.

В последний день зимы работы шли в микрорайоне Хабаровск-2. Работники подрядной компании сбили лед с двухэтажных домов. Когда в городе потеплеет, количество работы сильно вырастет, говорят они.

- Сначала ото льда чистят дома со скатными крышами. После таяния снег может сползти с них в любой момент и причинить вред прохожим и припаркованным автомобилям. Если жители обнаружили такую угрозу, им нужно обратиться в свою управляющую компанию, - рассказал Олег Кустов, начальник отдела управлении ЖКХ.

Особое внимание на эту проблему обратил мэр города Сергей Кравчук на последнем заседании. Он отметил, что начать работу нужно срочно, а места, где трудятся специалисты, оградить лентой, чтобы не пострадали люди. Вопрос контролируют профильные структуры.

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