«Аврора» открыла продажу билетов из Петропавловска-Камчатского в Магадан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стартовала продажа билетов на летний период из Петропавловска-Камчатского в Магадан. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Аврора». Забронировать полет можно на даты с 27 марта до 27 октября.

- С 27 марта до 31 мая самолеты будут летать пять раз в неделю в будние дни. С 1 июня до 30 сентября – каждый день. В пик сезона, с 3 по 31 августа, появятся дополнительные рейсы. С ними общее число вылетов вырастет до девяти в неделю, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Из Петропавловска-Камчатского самолет вылетает в 08:50, в 10:05 он приземляется в Магадане. Оттуда он вылетает ровно через час, в 11:05. Посадка в Петропавловске-Камчатском – в 14:20.

По субботам и для дополнительных рейсов в четверг и воскресенье (с 3 по 31 августа) расписание другое. Из Петропавловска-Камчатского воздушное судно вылетает в 13:50, в Магадан прилетает 15:05. Отсюда вылет также ровно через час, в 16:05, прибытие в Петропавловск-Камчатский в 19:20. Время указано местное.

Стоимость билетов начинается от двух тысяч рублей. Их количество ограничено, уточняют в «Авроре».

Узнать точное расписание и купить билет можно на сайте www.flyaurora.ru и в агентствах. Вопросы принимаются по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки по России бесплатные.

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