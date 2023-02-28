Проверить знания по финансовой грамотности смогут школьники Хабаровского края Фото: Отделение Банка Росси по Хабаровскому краю

Школьников Хабаровского края приглашают поучаствовать в онлайн-олимпиаде от Банка России. Ребята, которые учатся в 1-9 классах, смогут проверить свои знания по предпринимательству и финансовой грамотности. Олимпиада будет проходить на сервисе «Учи.ру» в течение всего марта.

- Участники олимпиады смогут развить важные для современной жизни навыки - планирование бюджета, критическое мышление, разумный подход к риску и лидерские качества. Все это поможет им разумно распоряжаться карманными деньгами, планировать покупки и защищать себя и близких от мошенников, - сказала Наталья Вьюгина, заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю.

Для участия в олимпиаде нужна регистрация. Сделать это можно на сайте finance.uchi.ru или войти туда с данными от «Учи.ру». Участникам и победителям вручат дипломы, сертификаты и грамоты. Они появятся в личном кабинете. При желании их можно будет скачать и распечатать.

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