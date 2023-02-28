Очевидцев аварии с тремя пострадавшими ищут в Комсомольске-на-Амуре Фото: МВД Хабаровска
В Комсомольске ищут очевидцев ДТП, которое случилось 22 февраля в 18:40 в районе дома №1 на проспекте Интернациональном. В ГИБДД города рассказали, что в нем пострадали три человека.
В тот день водитель на неизвестной машине ехал по улице Дзержинского. Поворачивая налево, на проспект, он не пропустил Toyota Platz, едущий по Дзержинского со стороны Октябрьского в сторону Гагарина. За его рулем был 22-летний мужчина. Пытаясь избежать ДТП, молодой человек не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где в лоб столкнулся с Toyota Passo с 36-летней женщиной за рулем.
- В результате столкновения получили травмы водители обоих автомобилей и пассажир Toyota Platz - девушка, 18 лет. Она находилась на переднем пассажирском сидении и не была пристегнута. Неустановленный водитель с места происшествия скрылся, в ГИБДД о случившемся не сообщил, - рассказали в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.
Теперь инспекторы ищут очевидцев аварии. Всех, у кого есть какая-либо информация о ДТП, специалисты просят обратиться в отделение по адресу: улица Вокзальная, 14, или позвонить в дежурную часть по телефону 52-44-88. Анонимность гарантируется.
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