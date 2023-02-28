Обеспечить туалетами и общепитом водителей общественного транспорта хотят в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Качество услуг общественного транспорта улучшают в Хабаровске. Чтобы решить, как это сделать, мэр города Сергей Кравчук встретился с депутатами гордумы и обсудил состояние и перспективы развития этой сферы.

По словам Владимира Ощановского, и. о. заммэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами, в городе до сих пор не хватает водителей трамваев и троллейбусов. В прошлом году в Хабаровске открыли учебный центр для таких специалистов – единственный на Дальнем Востоке. Обновляют и подвижной состав. Индивидуальных предпринимателей мотивируют обновлять автопарки. Главная цель, чтобы по улицам города ездили автобусы не старше 10 лет. В этом году за счет перевозчиков хотят заменить 72 автобуса. Еще 77 обновят в следующем году, 183 – в 2025-м.

Немаловажен и комфорт на работе для водителей и кондукторов. Депутаты отметили: нужно, чтобы на конечных остановках были оборудованы туалеты и точки общественного питания для сотрудников.

- Решением этого вопроса должны заниматься не только перевозчики, но и управление дорог и внешнего благоустройства и управление транспорта. Это задача, которую нужно срочно решить. Вы должны ориентироваться на комфорт пассажиров. Транспорт должен быть новым и чистым. За два года мы существенно улучшили ситуацию с работой общественного транспорта, но есть еще много проблем, которые стоит решать. В том числе нужно сделать так, чтобы пассажиры всегда знали, когда их автобус придет на остановку, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Также градоначальник порекомендовал депутатам разработать дорожную карту, в которой будет план дел по улучшению качества обслуживания.

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