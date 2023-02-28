Фестиваль «Серебряная корюшка» пройдет в Советской Гавани Фото: правительство Хабаровского края

В грядущие выходные 4 и 5 марта в Советской Гавани состоится фестиваль «Серебряная корюшка».

Как рассказали в правительстве Хабаровского края, это мероприятие давно стало визитной карточкой региона. В этот раз оно пройдет в рамках проекта «Дни районов Хабаровского края».

Пока рыбаки будут пытаться поймать как можно больше корюшки и соревноваться в скорости бурения лунок, гостей развлекут организаторы. Традиционно во время фестиваля пройдет конкурс на лучшее блюдо из морепродуктов, а жюри выберет победителя в номинации «Мисс Серебряная корюшка».

Пока побить рекорд 2009 года на соревновании не удалось, но организаторы все еще надеются, что у рыбаков получится это сделать. Тогда, 14 лет назад, команда «Центровые рыбаки» поймала 54 рыбки и вошла в историю краевого конкурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фестиваль «ДеньПельмень» пройдет в Комсомольске-на-Амуре 18 февраля

На мероприятии ждут жителей и гостей города (подробнее)

Прием заявок на фестиваль «Клевая Колыма» в Магадане стартует 16 февраля

Мероприятие пройдет 4 марта (подробнее)

Фестиваль, посвященный сохранению родных языков, стартовал в Хабаровском крае

Он продлится до 28 февраля (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.