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НовостиОбщество28 февраля 2023 11:03

Пожарные просят не заставлять дворы машинами жителей Хабаровского края

Это мешает спецтехнике въехать во двор
Василина ВАСИЛЬЕВА
Пожарные просят не заставлять дворы машинами жителей Хабаровского края

Пожарные просят не заставлять дворы машинами жителей Хабаровского края

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очень часто автолюбители жалуются на «коллег», которые паркуют свои машины не по правилам. Оказывается, это мешает не только им. Пожарные Хабаровского края рассказали о том, с чем им порой приходится сталкиваться, когда они едут на вызов. Один из этих пунктов – автомобили во дворах.

- Заезжая в заставленный двор, специалисты легко попадают в западню. Достаточно габаритному спецтранспорту приходиться тратить время, чтобы найти подъездные пути к дому, подъезду между припаркованными автомобилями. А в это время жизнь человека, находящегося в опасности, может идти на секунды…- рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Подобная история случилась и 28 февраля. Специалисты ехали на вызов к дому на улице Ворошилова в Хабаровске. К счастью, горевший мусоропровод им удалось найти и потушить вовремя, также как и не допустить задымления подъезда. Никто не пострадал.

Поэтому в который раз пожарные напоминают: в таком деле важна каждая минута и даже секунда. Поэтому они просят хабаровчан быть внимательными, уступать дорогу спецтранспорту и не загораживать проезды к домам и другим зданиям.

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