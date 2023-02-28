Пожарные просят не заставлять дворы машинами жителей Хабаровского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очень часто автолюбители жалуются на «коллег», которые паркуют свои машины не по правилам. Оказывается, это мешает не только им. Пожарные Хабаровского края рассказали о том, с чем им порой приходится сталкиваться, когда они едут на вызов. Один из этих пунктов – автомобили во дворах.

- Заезжая в заставленный двор, специалисты легко попадают в западню. Достаточно габаритному спецтранспорту приходиться тратить время, чтобы найти подъездные пути к дому, подъезду между припаркованными автомобилями. А в это время жизнь человека, находящегося в опасности, может идти на секунды…- рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Подобная история случилась и 28 февраля. Специалисты ехали на вызов к дому на улице Ворошилова в Хабаровске. К счастью, горевший мусоропровод им удалось найти и потушить вовремя, также как и не допустить задымления подъезда. Никто не пострадал.

Поэтому в который раз пожарные напоминают: в таком деле важна каждая минута и даже секунда. Поэтому они просят хабаровчан быть внимательными, уступать дорогу спецтранспорту и не загораживать проезды к домам и другим зданиям.

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