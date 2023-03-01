Тревога отменяется: в Хабаровском крае не включат сирены 1 марта

Дату проверки систем оповещения населения о ЧС перенесли в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

Несколько дней назад жителей Хабаровского края предупредили о предстоящей проверке систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Завыть сирены должны были 1 марта в 10:40. В это же время в теле- и радиоэфирах должны были пустить трансляцию сообщения для населения.

Ранним утром 1 марта стало известно, что в МЧС России было принято решение о переносе даты проверки систем. В связи с этим на территории Хабаровского края, как и в других регионах страны, запуск сирен отменили.

- О новой дате проверки систем оповещения будет сообщено дополнительно, - говориться в сообщении.

Напомним, это не первый раз, когда отменили проверку. Такая же ситуация произошла в двух предыдущих случаях, когда сирены должны были прозвучать в июле и октябре 2022 года.

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