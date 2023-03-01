Отсудила полмиллиона: женщина сломала ногу из-за плохой работы управляйки в Комсомольске

Женщина выиграла суд против управляющей компании в Комсомольске-на-Амуре Фото: Правительство Хабаровского края

Несчастный случай произошел с жительницей Города юности в марте 2022 года. Женщина шла на работу по пешеходной дорожке. Поскользнувшись на льду, она упала и не смогла подняться. Врачи забрали ее в больницу, где диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением осколков.

Спустя год комсомольчанка все еще продолжает лечение. Из-за травмы у нее на несколько сантиметров укоротилась левая нога. Она нуждается в реэндопротезировании тазобедренного сустава, которое могут провести только Новосибирске.

- Причиной случившегося стало что, что управляющая компания содержала пешеходные дорожки в ненадлежащем состоянии. Они не чистились от снега и льда, не посыпались песком, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Женщина подала иск в суд с требованием взыскать с управляйки компенсацию морального вреда. Рассмотрев дело, суд обязал компанию выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей.

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