Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой Бикинского района Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с главой Бикинского района Александром Демидовым. Предметом обсуждения стала подготовка военнослужащих, которые в ближайшее время направятся в зону СВО, а также поддержка бойцов и их семей.

- Бикинский район стал опорной точкой подготовки военнослужащих Хабаровского и Приморского краев. Район провел колоссальную работу, в первую очередь, наладив межведомственное взаимодействие с Восточным военным округом. Это похвально, - сказал Михаил Дегтярев.

По распоряжению губернатора в Бикинском районе создан центр поддержки, который объединил общественные организации, предпринимателей и жителей. С начала частичной мобилизации было собрано больше полутора миллиона рублей на покупку лекарств, обмундирования, инструментов и других вещей, необходимых бойцам.

Михаил Дегтярев и Александр Демидов также обсудили социальную и экономическую обстановку в Бикинском районе. Особое внимание уделили реализации нацпроектов. В конце встречи губернатор поручил администрации района обеспечить высокий уровень организации выборов во время единого дня голосования.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.