40 семей получили выплаты на покупку жилья в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице реализуется программа «Жилье для молодых семей». Супруги, не достигшие 36 лет и нуждающиеся в улучшении условий проживания, могут подать заявление на получение средств для покупки жилья. После одобрения семья получит сертификат, который можно использовать для погашения части цены квартиры или дома. С 2011 по 2022 год такую помощь получили 1129 хабаровчан. В 2023 году сертификаты получили 40 молодых семей, 29 из которых - многодетные.

- Общий объем в 2023 году составляет 92,9 миллиона рублей, из них 62,9 миллиона - средства федерального и краевого бюджета, а остальная сумма - городской казны, - рассказали в администрации Хабаровска.

40 семей получили сертификаты в торжественной обстановке. Они должны будут воспользоваться выплатой в течение семи месяцев. При этом недвижимость должна соответствовать требованиям - на каждого человека 12 квадратных метров жилплощади. Деньги также можно направить на погашение ипотеки. Сумма помощи зависит от размера семьи.

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