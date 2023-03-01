Хабаровские спортсмены победили на Играх боевых искусств Азиатско-Тихоокеанского региона Фото: Российский союз боевых искусств

Команда Хабаровского края стала лучшей на Играх боевых искусств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которые организовали правительство региона и Российский Союз боевых искусств. В соревнованиях приняли участие около 2,2 тысячи спортсменов, разыграв награды в 12 видах единоборств: кидо, всестилевое и классическое каратэ, джиу-джитсу, кикбоксинг, киокусинкай, кудо, рукопашный бой, самбо, ушу, тхэквондо ГТФ и МФТ.

- Хочу выразить благодарность главе региона Михаилу Дегтяреву за поддержку восточных единоборств и боевых искусств, развитие массового спорта. Это очень масштабные соревнования. Впервые в играх принимали участие представители кобудо. Зрители увидели по-настоящему зрелищные поединки и показательные выступления, - сказал Андрей Белоглазов, председатель регионального союза боевых искусств.

Участники из Хабаровского края одержали победу в общекомандном зачете. На втором месте оказались спортсмены из Приморского края, а на третьем - амурчане. Победители будут представлять наш регион на Всероссийских юношеских играх боевых искусств. Они пройдут с 3 по 19 сентября 2023 года в Анапе.

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