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НовостиНедвижимость1 марта 2023 4:10

20 домов и детсад остались без отопления в Хабаровском крае

Причиной стал прорыв трубопровода
Александра ЯВИЩЕНКО
20 домов и детсад остались без отопления в Хабаровском крае

20 домов и детсад остались без отопления в Хабаровском крае

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десятки жителей Ванино остались без отопления в первый день весны. 1 марта посреди ночи в доме №14 на Клубной улице случилась авария на трубопроводе. Уже к утру в 20 домах и в детсаду «Веточка» батареи стали холодными. На место аварии выезжал и. о. прокурора Ванинского района Никита Ляпин.

- По факту случившегося будет проведена проверка работы ресурсосберегающей компании - скорости устранения аварийной ситуации и ее последствий, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

После проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, еще одна большая авария на трубопроводе произошла в середине февраля в поселке Солнечный. Тогда прокурор Солнечного района также выезжал к месту порыва трубы, но коммунальщики смогли быстро устранить течь.

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