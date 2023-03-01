20 домов и детсад остались без отопления в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десятки жителей Ванино остались без отопления в первый день весны. 1 марта посреди ночи в доме №14 на Клубной улице случилась авария на трубопроводе. Уже к утру в 20 домах и в детсаду «Веточка» батареи стали холодными. На место аварии выезжал и. о. прокурора Ванинского района Никита Ляпин.

- По факту случившегося будет проведена проверка работы ресурсосберегающей компании - скорости устранения аварийной ситуации и ее последствий, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

После проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, еще одна большая авария на трубопроводе произошла в середине февраля в поселке Солнечный. Тогда прокурор Солнечного района также выезжал к месту порыва трубы, но коммунальщики смогли быстро устранить течь.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.