Отрицательные температуры обещают Хабаровскому краю 2 марта Фото: Олег Укладов

Ветреной будет погода в Хабаровске 2 марта. Порывы дойдут до 13 метров в секунду. Упадет и температура воздуха. Ночью будет от -14 до -16, а днем столбик термометра покажет от -4 до -6 градусов. В четверг вероятность осадков будет низкой.

На территории Хабаровского края 2 марта снег также не ожидается. В регионе будет преимущественно солнечно. Только в Охотском районе ночью возможны небольшие осадки. Средняя скорость ветра в крае достигнет 5-13 метров в секунду. По побережью Тугуро-Чумиканского района сила порывов дойдет до 20 метров.

Температура в южных районах края ночью опустится до отметок от -14 до -27, а днем составит от -1 до -11 градусов. В центре ночью будет от -13 до -17, а днем от -1 до -11. Жителей северных районов ночью ждут морозы от -12 до -27, а днем от -4 до -20 градусов.

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