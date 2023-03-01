Переходившую на красный сигнал светофора женщину сбили в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
28 февраля примерно в 7:00 пожилая женщина переходила дорогу на переходе в районе дома № 117 на Карла Маркса. Она вышла на проезжую часть, когда горел красный сигнал светофора. Не обращая внимания на машины вокруг, она пошла через дорогу по диагонали. В этот момент со стороны Выборгской к перекрестку приблизилась «Хонда Фит». За рулем находилась 56-летняя женщина, которая не успела отреагировать на пешехода и сбила ее.
- Пострадавшую в аварии 72-летнюю хабаровчанку экстренно увезли в реанимационно-анестезиологическое отделение с тяжелыми травмами, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
Жителей города призывают соблюдать правила дорожного движения. Не разрешается переходить дорогу на красный свет, пересекая перекресток по диагонали. А водителей просят внимательней пересекать места, где расположены пешеходные переходы. Приближаясь к ним, нужно сбавить скорость, чтобы была возможность вовремя остановиться.
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