Двойное фиаско: житель Магадана потерял четыре миллиона рублей, а потом - еще шесть

Мужчина попался на две аферы и потерял 10 миллионов рублей в Магадане Фото: Олег РУКАВИЦЫН

28-летний житель областного центра увидел объявление о подработке в одном из мессенджеров. Предложение ему понравилось, и он решил попробовать себя в инвестициях. Зарегистрировавшись на брокерской бирже, мужчина в течение трех месяцев переводил деньги на неизвестные счета. Попытки вывести деньги с платформы обернулись провалом. Тогда он понял, что его обманули мошенники. В сумме он потерял больше четырех миллионов рублей.

Пробыв в шоке некоторое время, мужчина увидел рекламу на сайте, в которой предлагалась помощь пострадавшим от рук аферистов. Молодой человек воспрял духом и решил обратиться к «спасителям».

- Мужчина заполнил форму обратной связи. Позже с ним связался «юрист». В качестве подтверждения того, что деньги вернуть все же реально, потерпевшему выслали гарантийные письма и документы, которые его убедили. Магаданца просили переводить деньги за разные услуги, на что он легко соглашался. К концу «сотрудничества» он перечислил больше шести миллионов рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Мужчина потерял больше 10 миллионов рублей. Тогда он решил написать заявление в полицию. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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