Автомобиль сбил девятилетнего ребенка в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Авария произошла утром 1 марта в районе дома №11 на Павловича. Водитель «Тойота Платц» ехал со стороны Гамарника в сторону Лейтенанта Орлова. В этот момент дорогу без сопровождения взрослых переходил ребенок. Он пересекал проезжую часть в месте, где нет ни светофора, ни зебры. Водитель не успел отреагировать на пешехода и остановиться, в результате чего сбил несовершеннолетнего.

- У мальчика тяжелые травмы, но пока нет информации об официальном диагнозе, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Сотрудники автоинспекции просят хабаровчан переходить проезжую часть только в разрешенных для этого местах и обучать этому детей. Жителям также напоминают, что за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Напомним, 28 февраля произошла еще одна авария, в которой пострадал пешеход. 72-летняя женщина решила перейти дорогу на красный сигнал светофора. Она пересекала перекресток по диагонали, когда ее сбила машина.

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