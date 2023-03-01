Анатолий Леонов из Хабаровска взял золото на чемпионате России по пауэрлифтингу Фото: Анатолий Леонов

В Москве прошел чемпионат России по пауэрлифтингу, в котором приняла участие и сборная Хабаровского края. За победу боролись больше 100 сильнейших участников страны. Золотую медаль сборной региона принес Анатолий Леонов из Хабаровска. Он выступал в весовой категории до 66 килограммов.

- Выступление не из лучших, хотя подготовка прошла хорошо. Мой основной соперник - спортсмен из Ямало-Ненецкого автономного округа - заставил меня понервничать. С 17 по 24 апреля в Тамбове состоится чемпионат по классическому троеборью, буду усерднее готовиться, чтобы показать лучшие результаты, - поделился Анатолий Леонов.

Спортсмен обошел своих конкурентов, показав результат в 29 килограммов в приседаниях со штангой, 170 - в жиме лежа, 262,5 - в становой тяге. В сумме пауэрлифтер набрал 722,5 килограмма.

Напомним, хабаровские спортсмены также победили на Играх боевых искусств Азиатско-Тихоокеанского региона, став лучшими из 2,2 тысячи участников.

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