Смертность снизилась в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае стали реже умирать люди. Об этом гласит статистика ЗАГСов региона.

В феврале 2023 года в крае умерли 1 252 человека. Эта цифра оказалась меньше значения, которое было до пандемии коронавируса. В этот же период 2019 года не стало 1549 хабаровчан.

В минздраве этим данным только рады.

- Для системы здравоохранения это важный показатель, он говорит о качестве оказываемой медицинской помощи населению, - сказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Кроме того, в регионе на шесть процентов снизилась смертность от инсульта. По данным правительства, каждый год болезнь уносит пять тысяч жизней хабаровчан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Хабаровском крае создают условия по сохранению долголетия и снижению смертности

Губернатор подвел промежуточные итоги нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» (подробнее)

Жители Хабаровского края участвуют в программе по формированию ЗОЖ

Проект реализуется в столице региона и 14 районах (подробнее)

В Хабаровске стартовала акция «Здоровые сердца»

В поликлинике №3 можно проверить здоровье сердечно-сосудистой системы (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.