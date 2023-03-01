Смертность снизилась в Хабаровском крае
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Хабаровском крае стали реже умирать люди. Об этом гласит статистика ЗАГСов региона.
В феврале 2023 года в крае умерли 1 252 человека. Эта цифра оказалась меньше значения, которое было до пандемии коронавируса. В этот же период 2019 года не стало 1549 хабаровчан.
В минздраве этим данным только рады.
- Для системы здравоохранения это важный показатель, он говорит о качестве оказываемой медицинской помощи населению, - сказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Кроме того, в регионе на шесть процентов снизилась смертность от инсульта. По данным правительства, каждый год болезнь уносит пять тысяч жизней хабаровчан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Хабаровском крае создают условия по сохранению долголетия и снижению смертности
Губернатор подвел промежуточные итоги нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» (подробнее)
Жители Хабаровского края участвуют в программе по формированию ЗОЖ
Проект реализуется в столице региона и 14 районах (подробнее)
В Хабаровске стартовала акция «Здоровые сердца»
В поликлинике №3 можно проверить здоровье сердечно-сосудистой системы (подробнее)
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru