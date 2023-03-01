Сергей Кравчук встретился с делегацией из китайского Цзямусы в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровск прибыла делегация из Китая. Гости из Цзямусы - городского округа в провинции Хэйлунцзян - прибыли в город впервые после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. Их встретил мэр краевой столицы Сергей Кравчук. Стороны оговорили перспективы сотрудничества.

- Долгие годы Хабаровск развивает сотрудничество с городами КНР во многих сферах - культура, спорт, образование, экология, здравоохранение, торговля, инвестиции. Для нас важно многостороннее партнерство и взаимодействие с китайскими городами. Уверен, что добрососедские отношения будут развиваться, масштабы сотрудничества - расширяться, а наша дружба - крепнуть, - сказал Сергей Кравчук.

Одна из основных сфер взаимодействия между странами - туризм. Также сейчас в приоритете у администрации города дальнейшее развитие дружественных связей, гуманитарного и внешнеэкономического сотрудничества.

- Мы долго ждали этой встречи. Отправились в Хабаровск сразу, как появилась возможность. От имени правительства Цзямусы хочу поблагодарить вас за поддержку в продвижении экономических и торговых обменов между двумя городами, - сказал Го Шикэ, замначальника секретариата Народного правительства Цзямусы.

Партнерство между Хабаровском и китайскими коллегами налажено во многих областях. Среди них - развитие сельского хозяйства, экспорт строительных материалов, переработка ресурсов и многое другое. В будущем планируется сотрудничество в сфере медицины, образования, культуры.

Го Шикэ пригласил хабаровских предпринимателей принять участие в ярмарках и выставках, которые пройдут в 2023 году в Цзямусы.

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