Поддерживать экспорт продолжают в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В 2022 году экспорт в Хабаровском крае вырос на 9,2 процента - и это с учетом санкций. Таких результатов удалось достичь благодаря мерам поддержки. В текущем году работа в этом направлении продолжится, сообщила на заседании Мария Авилова, первый зампред правительства.

На совещании специалисты подвели итоги работы и обсудили дальнейшие меры помощи экспортерам.

- За прошлый год Центр поддержки экспорта оказал более 1000 услуг для 310 предпринимателей-экспортеров. Больше 20 компаний заключили контракты на почти 10 миллионов долларов США. Среди наиболее востребованных функций - оплата транспортных расходов, сертификация продукции, защита объектов интеллектуальной собственности, адаптация упаковки под целевые рынки, размещение товаров СМСП на складах временного хранения за рубежом, - отметила Анастасия Молокова, директор Центра поддержки экспорта.

Сейчас в планах - работа с дружественными странами. Уже точно пройдут выставки с партнерами из Китая, Монголии, Беларуси и ОАЭ. Пройдут бизнес-миссии с представителями Индии и КНР.

Основными задачами стали продвижение предпринимателей на каналах электронной коммерции и развитие компаний, оказывающих услуги.

Новые меры поддержки представила Елена Демиденко, руководитель Дальневосточного территориального управления Российского экспортного центра. Среди них - страхование и льготный кредит до 50 миллионов рублей.

В этом году развивать планируется и продукцию переработки. В 2021 году ее доля в экспорте составляла 5,8 процента, в прошлом - 9,2 процента. Также на внешний рынок уходят кондитерские изделия и напитки. Возобновляются отношения с Китаем. Первая бизнес-миссия с ними пройдет в марте. Впервые за 2,5 года туда отправили местный мед.

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