Заболеваемость гриппом и ОРВИ стала ниже в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске идет на спад заражение простудными заболеваниями. На прошлой неделе в больницы города обратились 4219 человек - это на 1905 меньше, чем на предыдущей.

По данным краевого Роспотребнадзора, чаще болеют взрослые и подростки старше 15 лет - только их среди зараженных 1662 человека. Еще 1053 случая приходится на детей от трех до шести лет, 892 - на ребят 7-14 лет. Среди всего количества заболевших - 23 случая гриппа. Из них 18 у взрослых и пять у детей до 14 лет.

- Уровень заболеваемости в Хабаровске ниже эпидемического порога на 20,6 процента, в том числе у взрослых на 19,7 процента. Несмотря на снижение числа заболевших, за прошедшую неделю были госпитализированы 42 человека, из которых девять взрослых. Остальные - дети. В основном это малыши до двух лет, - рассказала Екатерина Царева, консультант городского управления по физкультуре, спорту и здравоохранению.

Она напомнила, что родителям маленьких деток стоит не забывать о профилактике и воздержаться от посещения мест с большим количеством людей. А взрослым людям посоветовали одеваться по погоде и не забывать о соблюдении режима дня и правильного питания - оно должно быть сбалансированным.

Не стоит лечиться самостоятельно, а лучше обращаться к специалистам, как только появятся первые симптомы: повышенная температура, потливость, недомогание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Хабаровском крае создают условия по сохранению долголетия и снижению смертности

Губернатор подвел промежуточные итоги нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» (подробнее)

Жители Хабаровского края участвуют в программе по формированию ЗОЖ

Проект реализуется в столице региона и 14 районах (подробнее)

Смертность снизилась в Хабаровском крае

Цифры вернулись к допандемийным значениям (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.