Мужчину, укравшего драгоценности в гостях, осудят в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Хабаровска закончила расследование уголовного дела о краже. На скамью подсудимых отправится 37-летний житель Приморья. Он украл украшения на четыре миллиона рублей, будучи в гостях.

В сентябре прошлого года он познакомился на улице с мужчиной, тот пригласил его в гости. После застолья хозяин квартиры лег спать.

- Воспользовавшись ситуацией, мужчина прошел в одну из комнат и из прикроватной тумбочки похитил шкатулку с драгоценностями. Когда их хозяйка вернулась с работы, то обнаружила пропажу украшений на сумму порядка четырех миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД Хабаровского края.

Мужчину задержали. Около года он жил неподалеку от теплотрассы в Краснофлотском районе. Работы у него не было. Украшения приморец сдал в ломбарды за 150 тысяч рублей. На вырученные деньги снял номер в гостинице, купил новую одежду и смартфон.

Оперативникам удалось изъять часть похищенного на половину суммы - два миллиона рублей - и вернуть хозяйке. Мужчина находится под стражей.

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