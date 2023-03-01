Погреться в источниках и посетить знаменитую пещеру смогут жители Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровчане смогут активно и интересно провести выходные. Такую возможность им предоставляют партнеры проекта «Отдыхам в крае». Среди прочего - поездка на берег моря, отдых на термальных источниках и поход в самую большую в ДФО пещеру. Ярким событием этой недели станет фестиваль «Серебряная корюшка» (0+).

- Конкурс пройдет 4 марта в Советской Гавани на территории залива в районе городского причала. Для желающих отправиться на морское побережье, поесть свежей ухи, поиграть в мини-футбол на льду организуют проезд из Хабаровска со скидкой по промослову «Минтур». Для гостей подготовлена развлекательная программа с конкурсами. Например, можно приготовить блюдо из морепродуктов, а девушки смогут побороться за титул «Мисс Серебряная корюшка», - рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.

Экскурсия «Пещеры и термальные источники» (8+) - целебное двухдневное путешествие. Посетители побывают в мраморном карьере и пещере, погуляют по отрогам Малого Хингана и погреются в термальном источнике. Это не только приятно, но и полезно для опорно-двигательного аппарата. Выезд 4 марта. Действует скидка по промослову «Минтур».

День 5 марта станет идеальным для любителей активного отдыха, ведь они отправятся в «Прощальную» пещеру. Она самая большая на Дальнем Востоке, находится в 300 километрах от Хабаровска. В общей сложности путникам придется пройти больше трех километров. Во время похода посетители увидят множество прекрасных локаций для фото. А еще этот опыт может пригодиться для участия в конкурсе «Дальний Восток - земля приключений». Для него до 30 ноября нужно снять фильм о своем туристическом путешествии и отправить заявку на путешественникдв.рф. Главный приз - три миллиона рублей, занявшие второе, третье и четвертое места участники получат по миллиону рублей.

Кроме того, в марте пройдут еще два последних тура «Лыжная стрела». Свободные даты - 10 и 24 марта. Стоимость участия включает в себя выгодный проезд по цене плацкарта в купе фирменного поезда Хабаровск - Комсомольск, проживание в гостинице или коттедже на выбор и страховку. Путешествие займет два дня и три ночи. Спортивный инвентарь можно провезти бесплатно.

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