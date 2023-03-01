Пропавшего девятилетнего ребенка нашли в Хабаровске Фото: МВД
В Хабаровске нашли девятилетнего мальчика. Напомним, он пропал накануне, 28 февраля, и больше суток семья о нем ничего не знала.
Школьник пропадал не впервые, несколько дней назад произошла похожая ситуация. Мальчик исчез, а через несколько дней сам пришел домой. Родные и близкие сильно переживали и думали о том, что ребенок мог потеряться, а не сбежать.
О том, что ребенок найден, и, самое главное, жив, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лига Спас». Волонтеры занимались поиском мальчика совместно с правоохранительными органами.
Волонтеры часто встречаются с «бегунками» - детьми, сбегающими из дома. Как правило, на время. Возвращаются они тогда, когда друзья больше не принимают на ночлег, а ребятам просто хочется есть. Сбегают они по разным причинам – ссоры с родителями, сложная обстановка дома, жажда приключений.
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