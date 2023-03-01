Быстрее помогать пациентам с инсультами смогут врачи Хабаровска Фото: минздрав Хабаровского края

Врачи краевой больницы имени профессора Владимирцева смогут еще эффективнее помогать пациентам, у которых случился инсульт. Специалисты стали делать больше высокотехнологичных операций по удалению тромбов. Этот метод сможет помочь больным спасти жизнь в течение суток после приступа. Работу ведут по нацпроекту «Здравоохранение».

- Практика подобного оперативного лечения инсульта достаточно новая, ее в России внедрили только пять лет назад, два года спустя начали активно применять в Хабаровском крае, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

В 2021 году врачи больницы выполнили шесть таких операций, в прошлом году – 16. А за два месяца текущего года они помогли уже 14 пациентам.

Чтобы расти и развиваться в этом направлении, в медучреждении есть все, что нужно. Еще в 2019 году здесь появился современный томограф за 54 миллиона рублей.

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