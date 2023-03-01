Лекция по истории типового строительства пройдет в Хабаровске
Фото: Иван МАКЕЕВ
Всех желающих хабаровчан приглашают на открытую лекцию по истории типового строительства. Мероприятие пройдет на площадке Тихоокеанского государственного университета 3 марта, а именно в многофункциональном интеллектуальном центре вуза.
Лекция начнется в 10:00 и продлится 1 час 40 минут. Ее прочитает Елизавета Лихачева - искусствовед, директор Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева. Она расскажет, как появились первые многоквартирные дома, зачем начали строить типовое жилье, и чем все-таки лучше хрущевки, чем современные здания.
Елизавета Станиславовна известна хабаровчанам не только как специалист в области искусства, но и энергичный лектор, уважающий прямые дискуссии.
Мероприятие точной понравится не только студентам и работникам Института архитектуры и дизайна ТОГУ, но и всем, кому хоть немного интересна история архитектуры.
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