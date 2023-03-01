Участившиеся нападения тигров обсудили в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве Хабаровского края состоялось совещание с представителями «Западного Приамурья». На повестке дня – частые нападения тигров в регионе.

- Экологи с чиновниками обсуждали острый вопрос, связанный с участившимися в Хабаровском крае конфликтными ситуациями с амурскими тиграми. Ведь без принятия скоординированных специальных мер ситуация может усугубиться, - рассказали в «Западном Приамурье».

В совещании приняли участие главы муниципалитетов, представители минприроды и природоохранной прокуратуры. Руководил заседанием Дарий Тюрин, зампред правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству. Специалисты обсудили, как обеспечить безопасность животных и людей, а также восстановить численность тех животных, которых съели хищники.

Юрий Колпак, и. о. начальника управления охотничьего хозяйства, рассказал, что ущерб, причиненный хищниками, в натуральном виде компенсирует Центр «Амурский тигр». Для этого от пострадавших нужен лишь документ, что ущерб нанес именно тигр.

В итоге Александр Демидов, глава Бикинского района, предложил запретить на особо охраняемых территориях – в заказнике «Бирский» и экологическом коридоре «Стрельников» - собирать кедровые орехи. Каждый год люди вывозят из леса десятки тонн дикороса, а им кормятся кабаны. Следовательно, численность животного становится меньше, она попросту не успевает восстанавливаться.

Также специалисты предложили уменьшить период охоты на копытных, а главам районов - упорядочить содержание домашних животных.

В последнее время в 64 населенных пунктах зарегистрировали 167 конфликтов с амурскими тиграми. По одному случаю произошло на пасеке, охотобазе и дороге. Тигры задавили 131 собаку и две лошади. Одно парнокопытное ранено. Один раз хищника видели идущим по дороге днем, 31 раз он выглядывал на проезжую часть.

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