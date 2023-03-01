Свеча покалечила ребенка: женщину, ставшую виновницей пожара, осудят в Хабаровском крае

Женщину, из-за которой в пожаре погибла старушка и получил ожоги ребенок, осудят в Хабаровском крае Фото: прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае перед судом предстанет 41-летняя жительница поселка Шумный. Она обвиняется по двум уголовным статьям – причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В ночь на 20 июня прошлого года в частном доме вспыхнул пожар. Огонь унес жизнь 63-летней женщины и сильно покалечил 13-летнего подростка. У ребенка было обожжено 20 процентов кожи.

Виновницей пожара оказалась обвиняемая. Она оставила на окне веранды горящую свечу и ушла. Огонь перешел на шторы, а с них – на весь дом.

Дело направлено в суд. Там хабаровчанке вынесут приговор.

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