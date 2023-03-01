Наставники помогут оставшимся в трудной жизненной ситуации детям Хабаровского края Фото: Закдума Хабаровского края

В Законодательной думе Хабаровского края прошло заседание, на котором обсудили помощь несовершеннолетним детям. На нем депутаты поддержали законопроект о наставничестве для ребят в трудной жизненной ситуации. Речь идет о тех, кто старше 10 лет. Это нужно как профилактика для ребят, часто нарушающих закон, да и для снижения социального сиротства.

По словам Петра Перевезенцева, уполномоченного по правам ребенка Хабаровского края, сейчас на учете стоят больше 4800 детей. В социально опасном положении – две тысячи семей. И им должны помочь опытные люди.

Наставника закрепляют на год, и работает он добровольно и безвозмездно. Ему помогают краевые госучреждения социального обслуживания.

- Закон поможет решить несколько проблем: профориентация, помощь выхода из социально-опасной среды, профилактика социального сиротства и правонарушений среди детей. Мы понимаем, что есть категория ребят, которые должны попадать под его действие - это дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей. Этот момент мы учтем при подготовке ко второму чтению, - сказала Ольга Ушакова, председатель комитета по вопросам социальной политики.

Над проектом продолжат работать.

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