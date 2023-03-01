Из-за проблем с лекарствами в сельских аптеках завели 12 дел в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

Проблемы с лекарственными препаратами обнаружились в Хабаровском крае. Прокуратура нашла многочисленные нарушения, и привлекла к ответственности руководство Дальневосточного центра лекарственного обеспечения. Ему внесли несколько представлений и назначили штрафы за грубое нарушение лицензионных требований.

Об этом в надзорном органе узнали из соцсетей. Например, в аптеках поселка Сита района имени Лазо, села Аян Аяно-Майского района, села Чумикан Тугуро-Чумиканского района, рабочего поселка Многовершинный Николаевского района, Комсомольска-на-Амуре не было до 7 единиц препаратов. В Амурске и Сите некоторых лекарств и вовсе было по одной штуке.

Прокуратура направила несколько исков в суды. Надзорный орган попросил обязать учреждение обеспечить аптеки в селах хотя бы минимумом необходимых лекарств. Все обращения суд удовлетворил.

- Всего по результатам проверок исполнения законодательства в сфере обеспечения лекарственными средствами аптечных учреждений выявлено 47 нарушений, внесено 15 представлений, возбуждено 12 дел об административных правонарушениях, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Чтобы у сельчан не было проблем с таблетками, прокуратура порекомендовала разработать «логическую схему», которая поможет решить эту проблему.

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