Охоту на кабана запретили на 2,5 года в Хабаровском крае Фото: Дмитрий БРУШКО

Из-за вырубки леса и эпидемии африканской чумы свиней популяция кабана в Хабаровском крае сократилась в четыре раза за последние три года. Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство региона пошло на радикальные меры. Накануне было подписано постановление, запрещающее охоту на кабана в период с 1 июня 2023-го по 10 января 2026 года.

- По расчетам специалистов, популяция дикого кабана в местах обитания амурского тигра полностью восстановится через пять лет, - рассказали в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Решение запретить охоту на 2,5 года было согласовано с охотпользователями и природоохранными организациями. Как считают специалисты, Эта мера поможет сохранить биологическое разнообразие на территории региона.

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