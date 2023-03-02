Назад в каменный век: хабаровчанам рассказали, кого ждет отключение света и горячей воды

Хабаровским должникам отключат свет и горячую воду до конца марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей краевой столицы предупредили о грядущих отключениях света и горячей воды. Без удобств останутся те, кто в течение нескольких месяцев отказывался оплачивать услуги.

С 1 марта Дальневосточная энергетическая компания вместе с управляющими и сетевыми организациями начнет отключать абонентов из города и Хабаровского района, которые несколько месяцев не платили за электроснабжение, отопление и горячую воду.

- В феврале всем клиентам, у которых есть задолженность за два месяца и более, были направлены уведомления с предупреждением об отключении света. С момента их получения есть 20 дней, чтобы оплатить долги, - рассказали в филиале ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт».

В марте под отключения подпадут те, кто получил уведомления месяцем ранее и не оплатил долги.

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